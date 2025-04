Serie A, quote e pronostico di Genoa-Lazio

Non è mai facile prevedere cosa può accadere quando in campo c’è una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato e l’altra è invece ancora in corsa per un obiettivo importante. Questo è il caso di Genoa-Lazio con i liguri che sono ormai lontani dalla zona retrocessione e i biancocelesti che sono alla ricerca di un biglietto che consenta loro di giocare una competizione europea il prossimo anno.

Under 2,5 oppure Over? Occhio alle statistiche

Il Genoa, in casa, non perde da sei partite consecutive (l’ultima è stata quella contro il Napoli) nell’arco delle quali ha conquistato ben cinque vittorie e un pareggio. In queste sei esibizioni (e anche nel ko contro il Napoli) i rossoblù sono sempre andati a segno almeno una volta e nelle ultime 3 giornate hanno fatto registrare tre esiti Under 2,5 e altrettanti NoGoal.

La Lazio in trasferta va a corrente alternata. Nelle ultime 6 partite lontano dall’Olimpico ha perso a Bologna, ha pareggiato a Venezia ma ha vinto i quattro incontri rimanenti.

Se si guarda alle reti l’attacco di Baroni è rimasto all’asciutto in entrambe le partite nelle quali è andata ko. Anche la Lazio viene da 3 esiti Under 2,5 e, considerando che questo particolare esito è graditissimo al Genoa (ne ha collezionati fin qui 21 di cui 10 nel proprio stadio), chissà che non possa essere proprio questa la soluzione del rebus.

L'Under 2,5 di Genoa-Lazio è offerto a 1.55 da Bwin, a 1.57 da BetFlag e a 1.58 da Cplay.