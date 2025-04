Il pronostico delle semifinali di Fa Cup: si parte con Crystal Palace-Aston Villa

La Fa Cup "batte" la Premier League . Già, perchè nel weekend l'interesse è maggiore nei confronti delle semifinali della prestigiosa coppa nazionale inglese, entrambe in programma a Wembley . Si parte sabato (ore 18.15) con Crystal Palace-Aston Villa , il giorno dopo (ore 17.30) saranno Nottingham Forest e Manchester City a contendersi il secondo biglietto per la finalissima.

Crystal Palace-Aston Villa, ecco chi va in finale per i bookie

Crystal Palace e Aston Villa si affrontano per la quarta volta in stagione. In campionato si registra un pareggio (2-2) e un pirotecnico 4-1 per il Palace, che aveva avuto la meglio sui Villans anche negli ottavi della Coppa di lega inglese (2-1). Insomma, Emery ha di fronte un'autentica bestia nera, che ha uomini di qualità per far male come ce li ha pure l'Aston Villa.

In lavagna sono proprio Rashford e compagni a partire favoriti: l'approdo in finale (si parla di qualificazione quindi, non esito al 90') dell'Aston Villa è proposto a 1.61 a da Cplay e Begamestar, contro il 2.20 previsto per il Palace. Per Eurobet Villans in finale a quota 1.60, Crystal Palace a 2.18.

Nel mercato dei gol totali, nei tempi regolamentari, non dispiace la soluzione del Multigol 2-3: a 1.97 su Sisal, a 1.83 su Cplay e Begamestar.

Forest per l'impresa contro i Citizens di Guardiola (favoriti)

Qualificazione alla prossima Champions e vittoria della Fa Cup. Questi gli obiettivi di fine stagione del sorprendente Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo. Ma di mezzo, sia in Premier League che in Fa Cup, c'è il Manchester City di Guardiola, alla sua settima semifinale di Fa Cup consecutiva. Per i Citizens, out dalla Champions e lontani dalla vetta in campionato, questa competizione rappresenta l'unica occasione stagionale per alzare al cielo un trofeo. De Bruyne e soci vanno a caccia della terza finale consecutiva, dopo quella vinta nel 2023 contro il Manchester United che poi però si è preso la rivincita lo scorso anno.

In questo campionato City e Forest hanno ottenuto un successo per parte nei loro scontri diretti: 3-0 per il City all'Etihad, 1-0 per il Forest al City Ground. Nei tre turni precedenti di Fa Cup gli uomini di Nuno Espirito Santo si sono sempre qualificati ai calci di rigore: contro Exeter, Ipswich e Brighton.

Insomma, il City farà bene a chiudere i conti al triplice fischio: a 1.71, su Cplay e Begamestar, la vittoria del Manchester City mentre si attesta a 1.70 l'offerta di Elabet.

Il Nottingham in campionato ha dimostrato di essere squadra solida tanto che i bookie non si aspettano una goleada. L'Under 2,5 è pagato 1.88 da Zona Gioco, 1.90 da Netwin e Cplay.