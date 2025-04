Pronostico Atalanta-Lecce, le statistiche suggeriscono di puntare su...

In Serie A e non solo si gioca a ritmi serrati. Siamo nel rush finale di stagione, quello decisivo un po' per tutti come anche per Atalanta e Lecce , di fronte (salvo sorprese) domenica sera alle 20.45 nell'ambito della 34ª giornata di Serie A .

Una combo per il primo tempo

Il Lecce, squadra col peggior attacco del campionato, è uscito con le ossa rotte dalla sfida con il Como. Non solo per il risultato (pesante 0-3 al Via del Mare) ma anche per le squalifiche di Krstovic e Berisha. Senza il suo miglior marcatore (l'attaccante montenegrino), quindi, Giampaolo dovrà sostenere un esame difficilissimo contro una Dea ritrovata, come dimostrano le vittorie a zero ottenute contro Bologna e Milan.

Per la cronaca, i bergamaschi sono a quota 10 No Goal consecutivi, così come 10 sono le uscite del No Goal fatte registrare dai salentini in occasione delle 16 trasferte disputate.

Doveroso dar conto delle quote proposte dai bookmaker per l'esito No Goal (almeno una squadra non segna): vale 1.68 per Cplay, Begamestar e StarYes. Più alta l'offerta prevista per il Goal: 2.07 per Elabet, 2.05 per Eurobet e 1.90 per Sisal.

Merita risalto il fatto che, nelle ultime tre gare esterne, il Lecce sia sempre andato al riposo in svantaggio e senza segnare. Tradotto, occhi puntati sulla combo "1+No Goal primo tempo". Questa giocata è proposta a 1.74 da Cplay e Begamestar, a 1.82 da Eurobet.