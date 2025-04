Pronostico Verona-Cagliari, la logica direbbe di considerare...

Il Cagliari , quint’ultimo, scende in campo stasera al Bentegodi per chiudere la 34ª giornata di Serie A e per affrontare un Verona che ha soltanto un paio di punti in più in classifica.

Prima di tutto: "non perdere"

Entrambe le squadre hanno accumulato un leggero vantaggio dalle ultime tre posizioni che condannano alla retrocessione ma sono ancora abbastanza vicine per poter dormire sonni tranquilli in queste ultime cinque giornate di campionato.

La sfida delle 20.45 va letta proprio in questa chiave e con la premessa che, sia per gli scaligeri che per gli isolani, è imperativo innanzitutto non perdere. il ko, per l’una o per l’altra, significherebbe infatti non mettere ancora distanza dal terz’ultimo posto e tutto potrebbe tornare utile in questo finale di stagione per gestire al meglio i successivi impegni.

Il Verona è reduce dalla sconfitta con la Roma ma in precedenza aveva fatto registrare il successo a Udine seguito da tre pareggi mentre il Cagliari, dopo aver battuto il Monza, ha pareggiato a Empoli ed è stato battuto da Inter prima e Fiorentina poi.

I gialloblù da 15 partite a questa parte hanno sempre realizzato al massimo una rete (per la precisione 9 volte sono rimasti all’asciutto e 6 sono andati a segno una volta) mentre i sardi nelle ultime 10 trasferte hanno messo a segno 2 reti soltanto a Monza nell’ultima giornata del girone di andata. Poi, anche per loro, un solo gol in 4 occasioni e nessuno nelle altre rimanenti.

Con queste premesse l’ipotesi più probabile è che in questo match ci potrebbe scappare un pareggio in grado di accontentare entrambe (e/o anche l’X a metà gara) oppure si potrebbe guardare in direzione dell’Under 2,5 che pure ben si adatta ai numeri fatti registrare nell’ultimo periodo dalle due squadre.

Per Cplay il pareggio vale 2.65, offerta che scende a 2.55 su BetFlag e a 2.45 su Bet365. L'Under 2,5 è proposto a 1.46 da Cplay e Begamestar, a 1.41 da LeoVegas.