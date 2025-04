Pronostico Arsenal-Psg, bis Arteta o rivincita Luis Enrique? Ecco il parere dei bookie

Andata delle semifinali di Champions League in primo piano, si parte martedì sera con Arsenal-Psg . Altro non è che il remake della sfida giocata a ottobre scorso, sempre in casa dei Gunners , nell’ambito della seconda giornata della prima fase a girone unico: finì 2-0 per gli uomini di Arteta .

Goal o No Goal? Nessun dubbio per i bookmaker

Una vittoria che fa parte di una striscia di undici gare interne senza ko da parte dei londinesi in Champions. Non solo, in nove di queste gare gli inglesi non hanno subìto gol! La saracinesca si alza al cospetto del Psg, che nella fase ad eliminazione diretta ha già superato due squadre inglesi, Liverpool e Aston Villa.

I francesi hanno vinto la Ligue 1, rimediando proprio nel weekend la loro prima e unica sconfitta (contro il Nizza). Per la squadra di Luis Enrique si è trattato del quinto esito Goal consecutivo.

Un match con entrambe le squadre a segno è proposto a 1.72 da Cplay, a 1.70 da Bet365 e a 1.67 da William Hill.

A 2.10 la vittoria dell’Arsenal (imbattuto dal 22 febbraio) sulle lavagne di Cplay, Lottomatica e Sisal, il 2 del Psg è a 3.50 su Betsson, Bet365 e LeoVegas.

Tra le opzioni da considerare c’è il Multigol Casa 1-2, a quota 1.55 su Cplay, Begamestar ed Eurobet.