Pronostico Modena-Reggiana, derby emiliano da brividi: ecco i consigli

La giornata di Serie B propone domani anche il derby emiliano tra Modena e Reggiana con i canarini in lotta per un posto playoff (fanno parte del gruppetto di 3 squadre appaiate a 44 punti in classifica) e gli amaranto che sono invece completamente invischiati nella lotta per non retrocedere (anche loro fanno parte di un gruppo di quattro squadre tutte a quota 35 punti, ovvero tutte... penultime).

Quote e consigli scommesse per il derby emiliano

L’esito del match è assai incerto (se il Modena non vince rischia di perdere definitivamente il treno playoff, se la Reggiana non vince rischia seriamente la Serie C) ma il rendimento recente sorride ai “canarini”: 3 vittorie e un ko (contro il Sassuolo) nelle ultime 4 uscite contro una sola vittoria (nell’ultimo turno) dopo un pareggio (contro la Sampdoria) e 4 sconfitte nelle 5 gare precedenti.

Il segno 1 sembra meritare maggiori attenzioni, l’Under 2,5 potrebbe essere una alternativa. Vediamo le quote dei bookmaker per questi due esiti consigliati.

La vittoria del Modena si gioca a 1.95 su Snai e Bet365, a 2.02 invece su Cplay. L'Under 2,5 vale 1.52 per Bwin, 1.53 per Zona Gioco e 1.54 per Cplay.