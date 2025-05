Pronostico Crystal Palace-Nottingham Forest, l'esito difficile e quello (sulla carta) probabile

Sembrava una cosa fatta e invece il Nottingham Forest ha deciso di far soffrire i suoi tifosi fino alla fine (sperando riesca poi a regalare loro una gioia). Terzo in classifica per lungo tempo il Forest è poi crollato alla distanza raccogliendo un solo punto in 3 partite prima e vincendo una sola gara delle ultime 4 (con in mezzo, per sua fortuna, un tris di vittorie).

Vince il Forest? La quota è super!

Le possibilità di centrare la qualificazione in Champions League ci sono ancora ma a patto che non perda altri colpi. A partire da lunedì sera in casa del Crystal Palace che non ha più niente da chiedere a questo campionato (e forse proprio per questo assai pericoloso).

Il 2 è difficile ma non impossibile, il Goal sembra invece probabile. Uno sguardo alle quote dei bookmaker per questi due esiti. Il 2 è offerto a 3.25 da Cplay e Begamestar, a 3.20 da Snai. Il Goal si gioca a 1.74 su Cplay e Begamestar, a 1.68 su Eurobet.