Come finisce Girona-Maiorca? Ecco i consigli su cosa giocare

Difficile capire cosa possa essere accaduto ma il crollo (totale) c’è stato. Al punto che il Girona è finito al quart’ultimo posto e adesso rischia addirittura la retrocessione. Eppure il Girona ad inizio stagione era una delle formazioni che ha preso parte alla Champions League ma, dopo aver battuto il Las Palmas alla 22ª giornata, è finito tutto. Da allora 11 partite disputate con 4 pareggi e 7 sconfitte con sole 9 reti realizzate e ben 22 subìte. Un dato che si commenta da solo e che lascia molto perplessi sul posticipo di stasera contro un Maiorca che viaggia abbastanza in alto in classifica (è in lotta per uno dei due ultimi posti che valgono l’Europa).

Per le quote è match da segno 1

Anche l’undici isolano ha frenato nell’ultimo periodo con una vittoria, un pareggio e 3 ko nelle ultime 5 giornate ma in precedenza aveva raccolto 10 punti in 6 gare. Il Girona ha fin qui fatto registrare 19 esiti Over 2,5 di cui ben 12 in casa mentre il Maiorca viaggia sul binario opposto. Gradisce di più l’Under 2,5 visto che finora ne ha collezionati 21 di cui 11 in trasferta.

Per le quote il segno 1 (a 1.96 su Cplay e Begamestar, a 2 su Lottomatica) ha maggiori chances di farsi vedere ma, tirando un po’ le somme di tutta la situazione, forse l’Under 2,5 potrebbe rappresentare una valida alternativa per chi non se la sente di concedere fiducia a chi, da tempo, ha tradito le attese. L'Under 2,5 si gioca a 1.58 su Cplay e Begamestar, a 1.53 su Netwin, a 1.52 su Betway.