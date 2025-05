Campionato svedese, il pronostico di Elfsborg-Gais

Chi vince? Ecco il consiglio

La serata si chiude con Elfsborg- Gais, sfida tra... numeri opposti. L’Elfsborg ha fin qui messo a segno 10 reti e ne ha incassate 9 mentre il Gais di reti all’attivo ne ha soltanto 5 contro le 4 al passivo. Il Gais ha perso il match d’esordio ma ha poi collezionato 1 vittoria e 4 pareggi mentre l’Elfsborg ha pareggiato la prima ma nelle 5 successive è andato 2 volte ko con in mezzo 3 successi.

Sulla carta la squadra di casa sembra avere qualcosina in più e, in linea con le quote, è forse il segno 1 che si lascia preferire. Un segno 1 che è anche ben pagato e per questo può meritare anche qualche attenzione in più. La vittoria dell'Elfsborg è proposta a 1.98 da Cplay, a 1.95 invece da Snai e LeoVegas.