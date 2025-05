Roma qualificata in Champions? Ecco quanto vale secondo i bookmaker

Chi chiude nelle prime 4? Juve in pole position

Secondo gli operatori la squadra con le maggiori chances di finire nella top 4 è la Juventus. Quota 1.85 per Cplay e Begamestar, 1.90 invece per Eurobet.

La Roma di Ranieri è attesa da un esame impegnativo a Bergamo contro l'Atalanta e, se dovesse superarlo, si aprirebbe ben più di uno spiraglio europeo per i giallorossi. Ad oggi, intanto, la quota per la Roma che chiude il campionato nelle prime 4 posizioni oscilla tra 3 e 3.50 volte la posta.

Offerta che balla tra 4.75 e 6.50 per la Lazio, attesa da una sfida quasi decisiva (anche per definire la situazione degli scontri diretti) contro la Juventus. Si va da 4.75 a 6.50 anche il Bologna mentre l'offerta si alza a 25 per la Fiorentina.