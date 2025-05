Pronostici Serie B: in... Coda match da brividi per la Samp

Si avvicina la fine della stagione regolare e aumenta il numero di verdetti. Alla promozione del Sassuolo si è aggiunta quella del Pisa mentre in coda piange il Cosenza , aritmeticamente retrocesso in C . Venerdì 9 maggio, alle 20.30, andrà in scena la penultima giornata (38ª), poi martedì tutti di nuovo in campo per recuperare la 34ª.

Samp favorita ma...

A questo punto del campionato tutte le gare sono importantissime ma, tra quelle di venerdì, ne spiccano due: Spezia-Cremonese e Sampdoria-Salernitana. Match da brividi a Marassi tra liguri e campani; con sei punti i blucerchiati potrebbero anche salvarsi evitando i playout ma va detto che giocare in casa, quest’anno, non è stato un grande vantaggio per Coda e compagni: solo 5 vittorie in 18 partite con appena 12 gol realizzati.

In trasferta la Salernitana ha vinto solo a Palermo, per il resto ha messo insieme 5 punti rimediando 11 sconfitte.

In lavagna parte davanti la Samp, il segno 1 vale 2.07 per Cplay, 2.05 per Snai e 2 per BetFlag. L'offerta per il 2 campano si alza mediamente a 3.50.

Le statistiche delle due squadre e l’elevata posta in palio fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’Under 2,5: a 1.71 su Cplay e Begamestar, a 1.70 su Betway e a 1.68 su LeoVegas.