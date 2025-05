Pronostico Barcellona-Real Madrid, Flick vuole vincere per... dimenticare l'Inter e ipotecare la Liga

Almeno 4 gol nel Clasico? Ecco la migliore quota per l'Over 3,5

Da vedere appunto quale sarà la risposta della capolista, che viaggia spedita verso quota 100 gol segnati in campionato. Il Real nelle ultime 10 giornate ha vinto 8 volte e in una sola occasione lo ha fatto con almeno due gol di scarto. Anche questi sono i segnali di un’annata difficile, in cui la vittoria della Liga sistemerebbe un po’ le cose.

Da sempre il Clasico è garanzia di gol e spettacolo e anche stavolta i bookmaker si aspettano tante reti. Quante? Se si considera che, in trasferta, il Real non ha ancora fatto registrare la somma gol 4, guardare in direzione dell’Over 3,5 potrebbe essere cosa buona e giusta. L’offerta prevista per almeno 4 gol totali a Montjuic è pari a 1.80 su Sisal, a 1.86 su Cplay e Begamestar.

Risultato esatto+marcatore: la giocata che intriga

In questo campionato il Real Madrid non ha ancora mai pareggiato per 2-2. Curiosità, con questo risultato (al 90') si era chiusa la finale di Coppa del Re poi vinta ai supplementari dai blaugrana.

E se il Clasico finisse 2-2 con Lamine Yamal marcatore? Per questa particolare giocata, l'offerta dei bookmaker arriva fino a 45 volte la posta. Difficile, certo, ma ci si può fare un pensierino.