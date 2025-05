Napoli-Genoa, il pronostico: combo "da scudetto" al Maradona

Domenica alle 20.45, quindi conoscendo già il risultato di Torino-Inter, il Napoli di Conte scende in campo al Maradona per sfidare il Genoa. Gli azzurri vengono da quattro vittorie consecutive senza reti al passivo: la quinta vorrebbe dire scudetto sempre più vicino. Poche le motivazioni del Genoa che, complice una salvezza raggiunta da tempo, ha in scia tre sconfitte contro Lazio, Como e Milan.