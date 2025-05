Alaves-Valencia, il pronostico: c'è un esito "gradito" ad entrambe...

Una sull’orlo del baratro (l’Alaves è in piena lotta per non retrocedere), l’altra ancora in corsa (il Valencia, ma in competizione con almeno altre quattro squadre) per conquistare in extremis il settimo o l’ottavo posto per cercare di partecipare all’Europa o alla Conference League del prossimo anno. Il tutto con tre sole giornate ancora da giocare che non lasciano più spazio a margini di errore. Con queste premesse la sfida del tardo pomeriggio allo stadio Mendizorrotza assume contorni a dir poco infuocati con i 3 punti in palio preziosissimi per entrambe le squadre.