Cosa giocare in Villarreal-Leganes? Ecco il consiglio

Villarreal-Leganes è l’altra sfida delle 19 dove, cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. Anche qui, infatti, come tra Alaves e Valencia sono di fronte due formazioni dagli obiettivi opposti. Quella che però è in corsa per l’Europa (stavolta si tratta della Champions League), ovvero il Villarreal, qui gioca in casa mentre quella che gioca per la salvezza, il Leganes (un punto in meno dell’Alaves), affronta anche l’handicap della trasferta.

Vince il Villarreal? Cosa dicono le quote

Dopo 8 giornate il Leganes è tornato a vincere all’ultima uscita (3-2) contro l’Espanyol, un successo che fa seguito a 3 pareggi che gli permettono di poter ancora sperare di giocare nella massima serie il prossimo anno.

Il “Sottomarino Giallo”, al contrario, nelle ultime 8 esibizioni ha perso soltanto una volta mettendo insieme, per il resto, 5 vittorie e 2 pareggi. Per sfortuna del Leganes il Villarreal ha il Betis alle calcagna che vuole provare a soffiargli il posto Champions e, di conseguenza, non può permettersi passi falsi.

Tra Villarreal e Leganes ci sono quasi 30 punti di differenza, e questo vorrà pure dire qualcosa. Il segno 1 non sembra in discussione, le quote dei bookmaker lo confermano: 1.33 per Cplay e Begamestar, 1.30 per Planetwin. L'offerta si alza a 8 per un (poco probabile) successo esterno del Leganes.