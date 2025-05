Pronostico Osasuna-Atletico Madrid, Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Una piccola chance di conquistare un posto in Conference League l’ Osasuna sulla carta potrebbe averla. Il terzo posto, a meno di un clamoroso blackout in queste ultime tre partite, l’ Atletico Madrid sembrerebbe esserselo assicurato. Con queste premesse, alle 19, i “Colchoneros” oggi scendono in campo a Pamplona reduci da due trasferte, una persa contro il Las Palmas e l’altra pareggiata con l’Alaves, nelle quali non sono riusciti neanche ad andare in rete.

All'andata vinse 1-0 l'Atletico, stasera...

Sono infatti quattro i NoGoal consecutivi accumulati dall’undici del Cholo Simeone a fronte di 19 esiti di questo tipo complessivi all’attivo (di cui 9 lontano da Madrid).

L’Osasuna di Under 2,5 ne ha fatti fin qui registrare 18 in totale ma soltanto 6 in casa (dove sono stati visti ben 11 Over 2,5) e questo non è l’unico dato contrastante. Se si guarda, infatti, ai Goal, l’undici di Pamplona ne ha collezionati la bellezza di 23 (di cui 14 in casa) contro i soli 16 dell’Atletico.

All’andata la sfida si chiuse con l’1-0 a favore di Griezmann e compagni e anche stavolta, probabilmente, potrebbe esserci un risultato finale con al massimo 2 reti.

L'Under 2,5 si può giocare a 1.72 su Cplay e Begamestar, a 1.67 su Betway.