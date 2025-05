Pronostico Nizza-Brest, missione quarto posto per i rossoneri

Anche il Nizza fa parte del terzetto di squadre che si contendono il biglietto migliore per la prossima edizione delle coppe europee e anche il Nizza , proprio come ha fatto il Lille , all’ultima uscita è andato ko (in casa del Reims).

Vince il Nizza e almeno tre gol totali? Quanto paga questa combo

Il Brest ci ha provato fino alla fine (viene da 2 vittorie di fila) ma non ha più la possibilità di raggiungere alcun traguardo. Arriva domani sera all’Allianz Riviera per incontrare una squadra che ha soltanto un risultato a disposizione. Con la vittoria, infatti, potrebbe conservare il quarto posto in virtù di una miglior differenza reti rispetto ai suoi due “pari-classifica” (+19 per il Nizza, +15 per il Lille, +13 per lo Strasburgo) cercando comunque un margine non proprio risicato perché 4 reti di vantaggio non sono irraggiungibili.

Ci sta l’1 e ci sta anche l’Over 2,5. Una combo offerta a 1.86 da Cplay e Begamestar, a 1.88 da Sisal.