Pronostico Juve Stabia-Palermo, equilibrio al "Menti"

Under 2,5 oppure Over? I bookie non hanno dubbi

I rosanero hanno chiuso il campionato pareggiando 1-1 con la Carrarese e scivolando così all’ottavo posto in griglia. Anche la Juve Stabia ha terminato la regular season con un pareggio (0-0 con la Samp, retrocessa in C), confermando un quinto posto che dà ai campani il vantaggio di poter disporre di due risultati su tre per raggiungere la Cremonese in semifinale.

Stagione complicata per i siciliani, che hanno all’attivo 14 vittorie, altrettante sconfitte e 10 pareggi. Il bilancio degli scontri diretti stagionali con le “Vespe” sorride tuttavia a Brunori e compagni, che hanno vinto 3-1 al Barbera e 1-0 al Menti, teatro della sfida (secca) di domani sera.

In casa, nel complesso, Adorante e compagni hanno vinto 10 gare su 19, solo le prime tre della classifica ne hanno collezionate di più davanti al pubblico amico.

Di contro c’è un Palermo che va a segno da 22 partite consecutive ma che, limitandosi alle sole trasferte disputate nel 2025, ha mantenuto la porta inviolata solo a Cosenza.

Partita dall’esito incerto secondo i bookmaker, in cui il Palermo dovrà giocare con coraggio ma allo stesso tempo prudenza.

In questo contesto si può quindi sposare la tesi dell’Under 2,5, esito “raccomandato” anche dalle quote. Vale 1.63 per Cplay e Begamestar, 1.60 per Sisal.

Altre informazioni utili per le scommesse su Juve Stabia-Palermo

In partite da dentro o fuori come questa, spesso e volentieri capita di assistere a primi tempi bloccati. C’è un dato che, poi, che fa salire le quotazioni dell’X primo tempo. Sia Juve Stabia che Palermo hanno centrato questo esito 16 volte a testa. Dunque, l'X primo tempo si gioca a 2.05 su Cplay, a 1.98 su Bwin e a 1.91 su Marathonbet.

Con la Juve Stabia in campo, nella regular season, il segno 2 al primo tempo è uscito in sole 6 occasioni. E, curiosità, in ciascuna di queste il vantaggio della squadra “ospite” è stato confermato anche al 90’ (parziale/finale 2/2). Ancora assenti quindi, sempre sponda Juve Stabia, i parziali/finali 2/X e 2/1.