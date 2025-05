Inter-Lazio, Inzaghi favorito. All'Olimpico match da brividi tra Ranieri e Conceiçao

Inter-Lazio, anche gli allenatori... protagonisti

É il terzo confronto stagionale tra Inzaghi e Baroni, sempre vittorioso l’ex laziale con un parziale complessivo di 8-0. Secondo gli esperti SisalTipster un’altra vittoria nerazzurra è al 58%, meno accreditato il blitz biancoceleste (18%). Nel “festival” delle sostituzioni potrebbe capitare di veder esultare un giocatore subentrato dalla panchina: al 40%. Al 23% verrà ammonito Simone Inzaghi, come pure Baroni.

Inter in modalità risparmio energetico in vista della finale di Champions. A incaricarsi di punire un’eventuale disattenzione della difesa nerazzurra potrebbe essere il Taty Castellanos, marcatore al 23%. Correa, da ex, ha il 26% di chance di lasciare la sua firma sul tabellino.

Roma-Milan, duello fantasia Soulé-Pulisic

Si è fermata a 19 la striscia di risultati utili della Roma, che resta però imbattuta all’Olimpico dal 2 dicembre (0-2 con l’Atalanta). Secondo gli esperti SisalTipster sono favoriti i giallorossi, al 41%, con il Milan corsaro al 32%. Squadra imprevedibile quella rossonera, avvezza ai Ribaltoni: al 15% ce ne sarà uno all’Olimpico. Un calcio di rigore è proposto al 31% mentre si scende al 27% per il ricorso dell’arbitro al Var.

Anche contro l’Atalanta (assist per Cristante) Soulé ha confermato di essere il tasto “On” sull’interruttore della fantasia in casa giallorossa. Al 42% l’argentino inciderà con gol o assist contro il Milan. Pulisic ha contribuito a 19 gol dei rossoneri (11 gol e 8 assist) e al 39% segnerà o manderà in gol un suo compagno.

Parma-Napoli, comanda Conte ma Chivu si esalta con le big

Contro le big il Parma targato Chivu ha fatto molto bene. Un monito per il Napoli, che si presenta al Tardini con i “bonus” scudetto esauriti. Secondo gli esperti SisalTipster è favorita la truppa di Conte, al 62%, che sia il Parma a far suoi i tre punti è in lavagna al 14%. Chance al 39% di vedere un gol da fuori area, con l’autorete (Meret sfortunato protagonista, contro il Genoa) indicata all’11%.

Quasi immarcarcabile nel gioco aereo, Djuric ha il 18% di possibilità di segnare contro i partenopei. Da un ariete all’altro, Romelu Lukaku, che gode di un consistente 40% di probabilità di esultare.

Equilibrio al Franchi, Italiano sogna la Champions

Continua la festa a Bologna per il trionfo in Coppa Italia che ha spalancato ai rossoblù le porte dell’Europa League. La Champions è un lusso che Italiano (grande ex) può ancora permettersi ma c’è da superare una Fiorentina che (in Serie A) viene da 4 vittorie e un pareggio al Franchi.

Gli esperti SisalTipster vedono equilibrio: toscani vittoriosi al 34%, Bologna al 35%. Fiorentina accreditata al 48% per battere il primo corner, il Bologna segna di più nei secondi tempi e al 49% troverà la via del gol dopo il 45’.

Dallinga punta il terzo sigillo in campionato (al 23%); non è al meglio ma proverà ad esserci Moise Kean, marcatore al 30%.

Juve, tre punti per il quarto posto; Udinese senza il bomber Lucca

Vincere per isolarsi al quarto posto in classifica. Questo l’obiettivo della Juventus di Tudor, alle prese con un’Udinese battuta in cinque degli ultimi sei precedenti, sempre senza subìre gol. Secondo gli esperti SisalTipster il successo bianconero riscuote il 70% delle preferenze (al 10% quello friulano) mentre vittoria e clean sheet per la Signora è un binomio proposto al 44%. Al 36% allo Stadium verrà realizzato un gol con una conclusione da fuori area.

Kolo Muani ha sbloccato la sfida contro la Lazio e al 28% sarà lui il primo marcatore nel match contro gli uomini di Runjaic. Nelle fila dell’Udinese, con il bomber Lorenzo Lucca squalificato, è Keinan Davis uno dei più accreditati a timbrare il cartellino. Un sigillo dell’attaccante allo Stadium è stimato al 18%.

Lotta salvezza: l'analisi di Lecce-Torino e Cagliari-Venezia

Scherzare con il fuoco è rischioso e il Lecce, adesso, rischia davvero di scottarsi. Tradotto, di retrocedere. I salentini non vincono da 13 giornate (solo 5 pareggi nel periodo) e hanno 180 minuti per ribellarsi al destino che al momento li vedrebbe salutare la Serie A. Next stop il Torino, al Via del Mare. Una squadra “tranquilla”, che in Serie A guarda tutti dall’alto in fatto di gare con massimo due gol totali.

Partita della vita per il Lecce, favorito al 50% secondo gli esperti SisalTipster. Chances più che dimezzate per la squadra di Vanoli (21%), che in trasferta nel 2025 ha vinto solo a Monza. Negli ultimi 5 scontri diretti almeno una non ha segnato, trend che verrà confermato al 53%.

Le speranze del Lecce sono sulle spalle di Krstovic, marcatore al 40%: 11 reti e secondo (dietro a Kean) per numero di tiri in porta in campionato. Con un gol (23%) Che Adams toccherebbe la doppia cifra. Può essere lui la principale insidia per Wladimiro Falcone.

Un’altra sfida chiave per la corsa salvezza è Cagliari-Venezia. Di Francesco ritrova la sua ex squadra, che ha innestato una pericolosa retromarcia con 4 ko nelle ultime 5. Il Venezia, in cerca della sua prima vittoria esterna (9 pareggi e 9 ko lontano dal Penzo), sogna un’impresa che avrebbe dell’incredibile. Partita apertissima secondo gli esperti SisalTipster, con il Cagliari di poco avanti (36%) rispetto ai lagunari (32%). La tensione non mancherà e al 21% ci scapperà un’espulsione.

Oristanio, da ex, proverà a farsi rimpiangere con gol o assist (al 34%) dai sardi. Da fantasista a fantasista: Nicolas Viola che segna o fa assist è al 34%.