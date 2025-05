Pronostico Como-Inter, ai nerazzurri serve il 2 per sperare nel sorpasso

L'Inter vince a Como? Ecco il parere dei bookie

Anche per i nerazzurri, che hanno sicuramente la testa rivolta anche all’imminente finale di Champions League, sulla carta sembrerebbe tutto facile. Il Como non ha più ambizioni o preoccupazioni ma, vale la pena sottolinearlo, non va preso sottogamba perché nelle ultime 7 giornate ha fatto più punti dell’undici di Inzaghi (19 contro 11).

Anche in questo incontro sul lago troppe chiacchiere sembrano fuori luogo. L’Inter ha un solo risultato e proverà a conseguirlo. Gli serve il 2 per sperare.

Un 2 che secondo i bookmaker ha elevate chances di farsi vedere: vale 1.62 per Cplay e Begamestar, 1.60 per Snai e 1.55 per LeoVegas.