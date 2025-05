Prossima squadra di Conte, crolla la quota della Juve. Un ex allenatore bianconero per il Napoli

Conte resta o saluta il Napoli? È questo l'interrogativo che tutti si pongono, a Fuorigrotta e non solo, all'indomani dello scudetto che ha fatto impazzire di gioia il popolo partenopeo. A breve si saprà l'esito dei colloqui tra il tecnico e il patron De Laurentiis, che davanti alle telecamere post match non si sono comprensibilmente sbottonati. Nel frattempo, i bookmaker hanno aggiornato le quote relative alla scommessa sulla prossima squadra di Conte.