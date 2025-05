Ronaldo in Serie A entro metà giugno? Ecco dove può andare secondo i bookmaker

Ronaldo all'Inter? Ecco quanto vale per i bookmaker

Il campionato saudita si è chiuso ieri e, va detto, il messaggio social di Ronaldo potrebbe essere solo un arrivederci. Ma il fatto che il suo contratto con l'Al Nassr scada il 30 giugno e che sia alle porte il Mondiale per Club, che inizierà il prossimo 14 giugno, lascia pensare che quello del campione sia a tutti gli effetti un addio.

In questo caso, grosse novità potrebbero arrivare a breve. E se CR7 tornasse in Serie A? Questa ipotesi è cavalcata dai bookmaker Cplay e NetBet, che pagano 4.25 volte la posta un eventuale approdo di Ronaldo all'Inter entro il 14 giugno. Sisal resta invece più scettico in merito a tale possibilità tanto che Ronaldo all'Inter (entro il 15 giugno) è a quota 20.

Tra le destinazioni possibili dell'ex Juventus ci sono Botafogo (a 9) Wydad (a 12), due club che avrebbero fatto dei sondaggi nel tentativo di ingaggiarlo in tempo per il Mondiale per club. Quota 25 per Ronaldo all'Inter Miami, dove troverebbe il rivale di sempre Leo Messi.

Curioso come l'Inter potrebbe ritrovarsi da avversario Cristiano Ronaldo al Mondiale per club, qualora si accasasse ai messicani del Monterrey, squadra in cui milita un altro ex "Galactico" come Sergio Ramos. Ronaldo al Monterrey entro il 15 giugno è uno scenario da oltre 30 volte la puntata.