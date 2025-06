Calciomercato Napoli, chi arriva secondo i bookie? Le quote di Chiesa, Frattesi, Lookman e...

In attesa di ufficializzare il colpo De Bruyne , il Napoli guarda oltre e studia le prossime mosse di mercato. Il maxi-budget stanziato da De Laurentiis per la sessione estiva fa sognare i tifosi partenopei. I bookmaker si interrogano sul futuro di tanti giocatori, destinazione Napoli . Ecco le quote dei principali protagonisti.

Chiesa da Conte? Ecco il parere dei bookmaker

Tanti i nomi che circolano questi giorni per il mercato del Napoli: dal portiere agli attaccanti, nessun ruolo resta fuori... dalle lavagne. Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato col Psg campione d'Europa e diversi top club sono alla finestra. Difficile al momento che Gigio possa approdare al Napoli, tale ipotesi è stimata a 16.

Più probabile, passando alla difesa, che Beukema possa passare dal Bologna al Napoli: quota 2.50. Stessa quota, dunque affare per i bookie più che probabile, per Frattesi in azzurro. Sempre a centrocampo il Napoli è sulle tracce di Lee Kang-in del Psg e Kenneth Taylor, gioiello dell'Ajax: per loro le quote si attestano rispettivamente su2.75 e 3.50.

Occhio alla situazione legata a Bonny, al momento il suo trasferimento in azzurro è proposto a 6 ma la quota potrebbe crollare a breve... Con Conte in panchina è poi da monitorare la situazione legata a Chiesa, non a caso l'ipotesi che l'esterno sbarchi a Fuorigrotta è pagata 4.

Per i bookie Ademola Lookman può diventare un nuovo giocatore azzurro entro il 31 agosto: tale "matrimonio" è dato a 4. Ambizioso ma meno praticabile per gli operatori l'affare Leao-Napoli: al momento rende 16 volte la posta.