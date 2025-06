Tormentone Jonathan David: la sua prossima squadra? Per i bookie sarà...

Un canadese in Serie A . Jonathan David è uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo , è in uscita dal Lille e a breve si saprà il nome della sua prossima squadra . Il bomber (49 presenze e 25 gol in questa stagione) è nel mirino delle big di Serie A ma quale di loro si porterà a casa il giocatore? Scopriamo cosa ne pensano i bookmaker .

David conteso: ecco dove può andare per le quote

Quote alla mano c'è incertezza in merito alla prossima squadra di Jonathan David ma non sul campionato in cui sbarcherà, verosimilmente quello italiano.

Al momento, secondo gli operatori, ci sono due/tre squadre che hanno più possibilità di acquistare il calciatore. L'approdo alla Juventus è offerto a 2.50 da GoldBet e Lottomatica, a 3 invece il trasferimento al Napoli campione d'Italia come (3) paga pure il matrimonio conl'Inter.

Il bookmaker Sisal, invece, dà a Napoli e Juve le stesse chances di assicurarsi il canadese: quota 1.85 per entrambe, più staccata l'Inter che è bancata a 4.50.

Tra le squadre accostate dai bookie al calciatore c'è anche il Galatasaray, dato a 7.50, per il Milan le quote oscillano tra 7.50 e 15.