Pronostico Brasile-Paraguay, quote ok per Ancelotti ma...

Cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

I verdeoro sono al momento quarti con ua sola lunghezza di vantaggio su Uruguay e Colombia mentre il Paraguay, insieme all’Ecuador, occupa la seconda posizione con un paio di punti in più di Vinicius e compagni.

Una vittoria consentirebbe al Brasile di scavalcare gli avversari mentre un risultato diverso potrebbe permettere a chi sta dietro di effettuare il sorpasso.

Il Paraguay in trasferta finora non ha mai vinto ma viene da 5 pareggi consecutivi (dopo 2 ko iniziali) con 4 reti realizzate e 6 subìte. Un piccolo fortino che bisognerà vedere se il Brasile riuscirà ad espugnare. L’Under 2,5 potrebbe starci anche in questa sfida. un esito offerto a 1.72 da Cplay e Sisal, a 1.68 da Betway.