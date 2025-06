Con pazienza e oculatezza, la Roma sonda le opportunità disponibili sul mercato per consegnare a Gasperini dei rinforzi per la stagione 2025/26. Occhi puntati sull' attacco , con un'alternativa da affiancare a Dovbyk la cui situazione andrà comunque valutata a Trigoria.

Lucca alla Roma? Il parere dei bookie

Il casting dei candidati abbraccia diverse opzioni, almeno nelle previsioni dei bookmaker. Gli operatori concordano sul fatto che Lorenzo Lucca sia un profilo adatto per l'organico giallorosso. Cplay e Snai bancano a 4 il trasferimento dell'attaccante dell'Udinese (e della nazionale azzurra) alla Roma, mentre Sisal lo valuta a 5.

Quota 5, su Sisal, anche per il passaggio di Nikola Krstovic dal Lecce al club della Capitale. Leggermente più alta l'offerta di Cplay e Snai, pari a 6 volte la posta, per l'ipotesi che il montenegrino lasci il Salento per accasarsi alla Roma.

Per il momento i bookie non bancano il trasferimento di Scamacca (pupillo del Gasp) alla Roma, mentre compare in lavagna il nome di Retegui accostato ai giallorossi: quota 7.50.

La soluzione estera

Tra i profili seguiti da Ghisolfi ci sarebbe anche Nick Woltemade, gigante di quasi due metri che quest'anno si è messo in luce con lo Stoccarda (28 presenze e 12 gol in Bundesliga). Chances fissate a quota 4 per l'approdo nella Capitale, di gran lunga più probabile (secondo i bookie) rispetto a Emanuel Emegha, attaccante classe 2003 dello Strasburgo. Sarà un nuovo giocatore della Roma a quota 9.