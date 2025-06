Pronostici Europei Under 21, Italia-Romania: Azzurrini favoriti al debutto

La Nazionale maggiore stenta e allora riflettori puntati sull’ Under 21 azzurra che, qualificata alla fase finale dell’Europeo di categoria, parte questa sera nelle sua avventura con l’obiettivo di conquistare per la sesta volta il titolo continentale.

Italia batte Romania: la migliore quota per l'1 Azzurro

Sulla sua strada, inserita nello stesso girone, la Spagna (principale pretendente alla vittoria finale) insieme a Slovacchia (paese ospitante) e Romania, la prima avversaria di questo Europeo.

Gli “Azzurrini”, nonostante godano di buona parte dei favori del pronostico, vengono da quattro sfide amichevoli nelle quali non hanno mai vinto. Tre pareggi contro Francia, Ucraina e Danimarca con in mezzo il ko per 2-1 contro l’Olanda. Però, prima di questo poker di partite, l’Italia aveva conquistato l’accesso alla fase finale di questa competizione vincendo, da imbattuta, il suo girone di qualificazione con 22 punti davanti alla Norvegia, all’Irlanda nonché Turchia, Lettonia e San Marino con un bottino finale di 6 vittorie e 4 pareggi insieme a 27 reti realizzate e soltanto 4 subìte.

Con questi numeri all’attivo stasera Baldanzi e compagni affrontano la Romania Under 21 che pure ha vinto il suo girone di qualificazione (è arrivata a pari merito con la Finlandia ma era in vantaggio negli scontri diretti) lasciando dietro anche Svizzera, Albania, Montenegro e Armenia.

Contro avversari non proprio irresistibili ha fatto registrare 2 ko, un pareggio e 7 vittorie con 23 reti messe a segno e 10 incassate.

Doveroso partire con il segno 1: 1.61 l'offerta di Cplay e Begamestar, 1.60 quella di Elabet e Sisal.