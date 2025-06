Pronostico Fortaleza-Santos, esito 1X2 finale e Under/Over 2,5: i consigli

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì, alle 00.30, è in programma Fortaleza-Santos , match già fondamentale nella lotta per non retrocedere visto che l’undici di casa fa parte del terzetto di quart’ultime a quota 10 punti e il Santos, insieme alla Juventude, è penultimo con 8 punti all’attivo.

Fattore campo decisivo? Il parere dei bookie

Il fattore campo qui potrebbe contribuire a fare la differenza. Il Santos, infatti, ha giocato 6 volte in trasferta vincendo l’ultima sul campo del Vitoria (1-0) ma perdendo le 5 esibizioni precedenti.

Il Fortaleza ha perso 2 volte in casa (ma contro Palmeiras e Cruzeiro) conquistando 7 punti nelle 3 gare rimanenti. Il Santos in 11 giornate ha fatto registrare 7 volte l’Under 2,5 (tra cui le ultime 5 partite di fila) per cui, in sintonia con le quote, si parte con i favori del pronostico assegnati all’1 (a 2.06 su Cplay e Begamestar, 2.05 su Bet365 e 2 su Planetwin) ma con l’Under 2,5 che può rappresentare una valida alternativa.

In questa sfida massimo due reti totali sono proposte a 1.51 da Cplay e Betsson, a 1.50 da Planetwin.