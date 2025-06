Mondiale per Club, secondo i bookmaker Benfica favorito sul Boca ma...

Il Boca può battere il Benfica? Ecco gli esiti da tenere d'occhio

Come il Benfica anche il Boca (una delle sei sudamericane partecipanti), al pari del River Plate, sbarca al Mondiale per Club per via del criterio del ranking. Attitudine a soffrire e tifo da “12° uomo in campo”: le risorse non mancano agli Xeneize, che sulla carta partono dietro a Bayern e Benfica nella corsa ai primi due posti del gruppo C che valgono la qualificazione agli ottavi.

Per questa sfida gli operatori vedono il Benfica favorito: il "2" è proposto a 1.90 da Cplay, 1.88 da Betway e 1.85 da BetFlag. Quote che oscillano tra 3.80 e 4.10 per il successo degli argentini mentre vale 3.60 la divisione della posta.

In un contesto del genere il Boca può tuttavia esaltarsi e magari sorprendere. Tra Under 2,5 e Over il primo esito si lascia preferire (la quota è di 1.80 circa), possibile un risultato di parità a metà gara: l'X primo tempo si gioca a 2.18 su Cplay e Begamestar, a 2.15 su Planetwin e Sisal.