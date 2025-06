Pronostico Al Ain-Juventus, chi vince? I bookmaker non hanno dubbi

Battesimo emiratino per la Juventus al Mondiale per Club . I bianconeri di Tudor debuttano con l' Al Ain di Vladimir Ivic, nelle cui fila uno dei giocatori di maggior talento è il marocchino Rahimi . I 14 volte campioni della UAE Pro League si sono guadagnati il pass per questo torneo vincendo (per la seconda volta nella loro storia) il più importante trofeo asiatico: la AFC Champions League nella stagione 2023/24.

Quanti gol segnerà la Juve? Ecco il consiglio

Nell'ultimo campionato le cose non sono andate bene per l'Al Ain, quinto a -19 dall'Al-Ahli Dubai campione. L'attacco però ha funzionato bene, con 56 reti siglate in 26 partite, 31 dei quali portano la firma della premiata ditta Laba (20) Rahimi (11). Un monito per la retroguardia della Juventus, che a Venezia aveva chiuso il campionato vincendo 3-2 dopo una striscia di cinque partite in cui aveva fatto registrare due gol esatti (somma gol 2).

Secomdo i bookmaker la Juve festeggerà il debutto con una vittoria: a 1.20 su BetFlag, 1.21 su Snai e 1.22 su Cplay.

Per chi cerca quote più alte si può considerare il Multigol Ospite 2-3, ovvero Juve a segno due o tre volte. Un'opzione pagata 1.90 da Cplay e Begamestar, 2 da Sisal.