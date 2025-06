Europei Under 21, il pronostico di Inghilterra-Germania

Stasera si chiude la fase a gironi dell’ Europeo Under 21 e, nell’ambito del girone B, spicca Inghilterra-Germania .

Il pronostico è una doppia possibilità

Una nobile sfida che però conta solo per gli inglesi (4 punti) visto che i tedeschi, con 6 punti frutto delle nette vittorie contro Slovenia (3-0) e Repubblica Ceca (4-2), hanno già in tasca il biglietto per i quarti di finale.

Elliott e compagni vengono dallo 0-0 con la Slovenia che ha dunque conquistato il suo primo punto in questa fase finale. Per soffiare la qualificazione all’Inghilterra però servirà un mezzo miracolo, visto che i Tre Leoni hanno 3 punti in più e anche un rassicurante +5 di vantaggio sugli sloveni nella differenza reti generale.

Non si può ignorare il fatto che il pareggio metterebbe tutti d’accordo: vorrebbe dire Germania qualificata come prima del girone e Inghilterra sicura del secondo posto, per buona pace della Slovenia.

Curiosità, le due nazionali si sono affrontate anche nell’ultima edizione degli Europei, sempre alla 3ª giornata. In quell’occasione vinse 2-0 l’Inghilterra (poi campione d’Europa) e la Germania andò a casa.

“Vendetta” a parte, i tedeschi non è che abbiano particolari motivazioni per forzare la mano. Da valutare la “doppia possibilità” X o Under 2,5: a 1.67 su Cplay, Begamestar e Snai, a 1.57 su Sisal.