Pronostico Al Hilal-Pachuca, a Simone Inzaghi serve il segno 1

Le ultime due partite della fase a gironi di questo Mondiale per Club sono anche tra le più avvincenti in chiave qualificazione . Nel gruppo H , infatti, ci sono attualmente al comando Real Madrid e Salisburgo , appaiati a 4 punti, con l’ Al-Hilal terzo a quota 2 e il Pachuca invece a zero.

Per finire gli arabi sfidano i messicani mentre nell’altro match saranno di fronte le due compagini europee. Basta un attimo per comprendere che, ad eccezione del Pachuca (ormai fuori dai giochi), le altre tre hanno tutte possibilità di accedere al turno successivo con la formazione guidata da Simone Inzaghi che, paradossalmente, sulla carta potrebbe essere la favorita al passaggio del turno.

Tutto vero ma a una condizione. Anzi... due. La prima è che, inevitabilmente, l’Al-Hilal deve battere i centroamericani così da salire a 5 punti e, se così dovesse essere, tutto poi dipenderà dal risultato del confronto tra le due prime della classe. La vittoria dell'Al-Hilal si gioca a 1.52 su Cplay e Begamestar, a 1.50 su Planetwin.

Va da sé che se una tra Salisburgo e Real Madrid vince, l’altra viene scavalcata dall’undici di Riad che vola direttamente ai quarti come seconda classificata. La situazione si complica qualora la sfida tra austriaci e “Merengues” dovesse chiudersi in parità.

In questo caso ci sarebbero tre squadre appaiate con gli stessi punti e, a seconda dei punteggi delle due partite, si potrebbero verificare tutti i casi possibili. L’Al-Hilal potrebbe chiudere primo qualora vincesse con almeno tre reti di scarto (o anche due ma realizzando almeno 3 reti anche se con il 3-1 potrebbe scattare il confronto con il punteggio disciplina o, in caso di ulteriore parità, il sorteggio) e l’altro match si chiudesse sullo 0-0.

L’Al-Hilal potrebbe chiudere al secondo posto se vince con un solo gol di scarto oppure 2-0 oppure 3-1 (ma finisce dietro al Real Madrid per i punti disciplina o per il sorteggio) e Salisburgo e Real pareggiano 0-0. Oppure ancora, con Salisburgo e Real Madrid che pareggiano invece 1-1, se batte il Pachuca con almeno 2 reti di scarto o con un solo gol di vantaggio ma realizzando almeno 3 reti o anche 2-1 (ma in quest’ultima ipotesi deve finire sopra al Salisburgo per punti disciplina o sorteggio).

E la seconda condizione a cui si faceva riferimento all’inizio? Riguarda il risultato di Salisburgo-Real Madrid che non devono pareggiare con almeno 2 reti realizzate (2-2, 3-3, ecc.). Se dovesse accadere, pur vincendo, l’Al-Hilal sarebbe eliminato. Volendo essere previdenti ok l’1 per l’Al-Hilal ma meglio Over 2,5 che 2 per Salisburgo-Real Madrid: quota 1.31 su Cplay e Begamestar, 1.30 su Betway.