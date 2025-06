Pronostico Inter-Fluminense, i bookie danno fiducia ai nerazzurri. E Lautaro Martinez...

Sette punti in tre partite hanno fruttato all’ Inter il primo posto nel gruppo E del Mondiale per Club . Così facendo, i nerazzurri di Chivu si sono “regalati” l’ottavo di finale del Mondiale per Club contro i brasiliani del Fluminense (a casa il River Plate, grande delusione del torneo come del resto lo è stata anche l’altra squadra argentina, il Boca Jrs).

Inter favorita per le quote: gli esiti da tenere d'occhio

Un torneo in crescendo per Lautaro Martinez (lui invece è stato on fire dall’inizio alla fine) e compagni, che dopo il pareggio col Monterrey hanno rimontato gli Urawa Red Diamonds e battuto 2-0 il River con gol di Pio Esposito e Bastoni.

Il Fluminense ha ben figurato al debutto contro il Borussia Dortmund, pareggiando 0-0 (ma avrebbe meritato di più) per poi battere 4-2 l’Ulsan, dopo un primo tempo di sofferenza.

Nel terzo e ultimo incontro del gruppo F è arrivato un altro 0-0 nello “spareggio” per gli ottavi contro i sudafricani del Mamelodi. Sudamericani con due clean sheet all’attivo, due come i gol subìti, al pari dell’Inter. Il Flu ha allungato a nove la striscia di risultati utili di fila (sei vittorie e tre pareggi).

L’Inter doveva lasciarsi alle spalle l’amaro ricordo della finale di Champions persa con il Psg e la strada intrapresa sembra quella giusta. Adesso, vietato fermarsi perchè l’avversario è alla portata dei nerazzurri.

Dello stesso avviso sono i bookmaker, che bancano a 1.35 il passaggio del turno interista contro il 2.95 previsto per la qualificazione ai quarti da parte dei brasiliani.

Per quanto riguarda l’esito al 90’ è sempre l’Inter a partire favorita, a 1.75 sulla lavagna Cplay, 1.73 su Bet365 e 1.72 su BetFlag.

Curiosità, nelle tre partite giocate finora al Mondiale per Club l’Inter ha sempre fatto registrare il Multigol 2-3. L’eventualità che anche questa sfida possa chiudersi con 2 o 3 reti (al 90’) è offerta a 1.82 da Cplay e Begamestar, a 2 da Sisal e 2.05 da Elabet.

Marcatori: la quota del gol di Lautaro Martinez

Gol al Monterrey, eurogol all’Urawa e palo colpito contro il River Plate, al termine di una giocata sontuosa. Lautaro Martinez è inevitabilmente l’uomo più atteso nelle fila dell’Inter e i bookie vedono l’argentino favorito nelle scommesse sui marcatori. Sua, infatti, la quota più “bassa” tra tutti i giocatori inseriti in lavagna. Un gol del Toro in qualsiasi momento del match è proposto a 2.50. Stesso discorso per un’eventuale doppietta dell’argentino, l’unico a restare sotto quota 10.

Il bel gol segnato al River Plate rafforza la candidatura di Francesco Pio Esposito, una cui rete ai brasiliani è quotata a 2.90. Nelle fila del Fluminense il favorito dei bookie (marcatore nel match) è German Cano, bancato a 4.