Pronostico Hjk Helsinki-Jaro, per le quote nessun dubbio su chi vincerà

Prima la Norvegia, poi la Svezia e infine, adesso, ecco anche la Finlandia così da completare la panoramica sui campionati scandinavi. Oggi sono in programma quattro partite della Veikkausliiga dove, al momento, in testa alla classifica ci sono Inter Turku e Kuopio Ps (entrambe a quota 26 punti) ma con la prima che ha giocato due gare in meno.