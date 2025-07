Wimbledon, al secondo turno Sinner trova Vukic: quote e pronostico

Debutto vincente per Jannik Sinner a Wimbledon 2025 : un secco 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) al connazionale Luca Nardi e biglietto per il secondo turno in cassaforte. Giovedì l'altoatesino sfiderà l'australiano Aleksandar Vukic , che all'esordio ha battuto (in poco più di tre ore) il taiwanese Tseng in quattro set.

Sinner concede almeno un break? Ecco il parere dei bookie

Vukic, numero 93 del ranking Atp, è alla sua terza partecipazione consecutiva al secondo turno di Wimbledon: negli ultimi due anni la sua corsa si è sempre fermata a questo punto del torneo.

Due come i precedenti Atp con Sinner, vittorioso a Melbourne nel 2021 e a Sofia nel 2022. Un altro successo di Jannik per i bookie è quasi scontato, come si può notare dalle quote previste per il 3-0 per Sinner nel set betting: 1.33 per Sisal, 1.30 da Cplay e 1.25 da GoldBet.

Difficile andare contro Sinner in sede di pronostico, tanto che i bookie sono addirittura incerti sul fatto che il numero 1 del mondo possa concedere almeno un break al suo avversario nel corso del match.

L'Over 0,5 break di Vukic (possibile) è offerto a 1.77 mentre l'Under 0,5 (Sinner non perde neanche una volta il servizio durante l'incontro) è proposto a 1.87.