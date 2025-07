Darwin Nunez al Napoli, crolla la quota sulle lavagne dei bookmaker

Trai tanti tormentoni estivi di questo calciomercato (siamo solo all'inizio) c'è quello legato al possibile arrivo al Napoli di Darwin Nunez . L'attaccante in forza al Liverpool è uno degli obiettivi del club partenopeo, un super rinforzo da consegnare a Conte che ha già abbracciato Kevin De Bruyne . Quante chances ha l'uruguaiano di sbarcare a Napoli? Ecco il parere dei bookmaker .

Napoli, non solo Darwin Nunez: occhio a Lookman e Frattesi

Va detto che non tutti gli operatori bancano il trasferimento di Darwin Nunez al Napoli. Scelta conservativa da parte dei bookmaker, che ritengono evidentemente molto vicino alla chiusura (per non dire concluso) l'affare. Il buon esito della trattativa compare a 1.25 sui portali di alcuni siti di scommesse, dunque c'è grande ottimismo da parte dei bookmaker.

Tanti i nomi accostati al club di De Laurentiis, che promette di essere letteralmente scatenato in questa sessione di mercato. Secondo i bookie le chances di vedere Ademola Lookman al Napoli sono fissate a 2.50 da Cplay e Netbet, a 3 invece da Sisal.

Buone possibilità che possa concretizzarsi l'arrivo a Fuorigrotta anche di Davide Frattesi: a 2.50 sulle lavagne di Cplay, Netbet e Sisal.