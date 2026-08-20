Pronostico Tromso-Brighton, inglesi favoriti ma...

Comparazione quote: Tromso-Brighton Goal

In campionato il Tromso ha giocato 17 partite ed è terzo in classifica, dunque molto avanti di condizione rispetto al Brighton che (dopo aver battuto Roma e Bologna in amichevole) ancora deve debuttare in Premier League. Nel precedente turno preliminare di Conference League i norvegesi hanno rifilato un complessivo 7-1 ai rumeni del Cfr Cluj mentre in Europa League (qualificazioni) l’avventura era finita ben presto, in virtù del doppio ko contro i cechi del Hradec Kralove. Con la spinta della “Romssa Arena” il Tromso proverà a colmare il gap con gli inglesi, ampiamente favoriti sulle lavagne dei bookmaker. Segno 2 a 1.58 sui Eplay24, a 1.55 su Snai, a 1.50 su BetFlag. Il Goal paga qualcosa in più e ci può stare: 1.75 su Eplay24 e Lottomatica, 1.72 su Eurobet.