Avellino-Vicenza, per Nesta è già una finale: il pronostico

Comparazione quote: Avellino-Vicenza Goal+Over 2,5

In precedenza gli irpini erano stati anche eliminati in Coppa Italia dal Monza (0-3) e stasera trovano sulla loro strada un altro cliente difficile. Al Partenio arriva infatti il Vicenza che è salito in B sbaragliando tutta la concorrenza e sette giorni fa, battendo 3-2 il Catanzaro, ha dimostrato di voler recitare un ruolo di primo piano anche in questo torneo. Le quote non sono d’accordo ma potrebbe invece essere il caso di considerare sia il Goal che l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa è proposta a 2.55 da Eplay24 e NetBet, a 2.45 da Snai.