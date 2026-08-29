Avellino-Vicenza, per Nesta è già una finale: il pronostico
Se si parla di avvio di stagione traballante allora alla discussione può partecipare anche l’Avellino di Alessandro Nesta che, nel torneo cadetto, ha esordito perdendo in casa (1-2) contro la matricola Arezzo.
Comparazione quote: Avellino-Vicenza Goal+Over 2,5
In precedenza gli irpini erano stati anche eliminati in Coppa Italia dal Monza (0-3) e stasera trovano sulla loro strada un altro cliente difficile. Al Partenio arriva infatti il Vicenza che è salito in B sbaragliando tutta la concorrenza e sette giorni fa, battendo 3-2 il Catanzaro, ha dimostrato di voler recitare un ruolo di primo piano anche in questo torneo. Le quote non sono d’accordo ma potrebbe invece essere il caso di considerare sia il Goal che l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa è proposta a 2.55 da Eplay24 e NetBet, a 2.45 da Snai.
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