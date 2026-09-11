Pronostico Rennes-Marsiglia, il segno 1 vale più del doppio  

Rennes e Marsiglia aprono la quarta giornata di Ligue 1. Il calcio d’inizio è previsto alle 20.45 di venerdì 11 settembre al Roazhon Park, dove si affrontano due squadre reduci da momenti differenti.

Il Rennes occupa il quinto posto e ha conquistato due vittorie nelle prime tre giornate. Il Marsiglia è invece decimo e arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive.

Rennes-Marsiglia, padroni di casa favoriti

Anche il rendimento delle due formazioni nei rispettivi contesti rafforza la posizione dei bretoni. Il Rennes ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe disputate contro il Marsiglia. L’OM, al contrario, ha perso sei delle otto trasferte più recenti giocate in Ligue 1.

Il bilancio complessivo degli ultimi confronti presenta però una lettura meno netta. Il Marsiglia ha conquistato quattro delle ultime cinque sfide contro il Rennes, ma due delle tre partite più recenti giocate in Bretagna sono state vinte dai padroni di casa.

La squadra di Franck Haise può contare anche sul buon avvio di Esteban Lepaul, autore di tre reti in campionato. Secondo gli aggiornamenti diffusi dalla Ligue 1, Kondogbia e Nnadi risultano indisponibili per il Marsiglia. Nel Rennes sono invece segnalati tra i disponibili Djaoui Cissé, Alidu Seidu e Abdelhamid Aït Boudlal.

Il pronostico di Rennes-Marsiglia

Le quote assegnano un leggero vantaggio alla formazione di casa. La vittoria del Rennes viene proposta intorno a 2.25, una valutazione interessante considerando il momento delle due squadre e le recenti difficoltà esterne del Marsiglia.

L’OM conserva qualità offensive e può rendere la partita equilibrata, ma dovrà migliorare soprattutto il rendimento lontano dal Vélodrome. Il Rennes arriva invece alla gara con maggiore continuità e con il sostegno del proprio pubblico.

Il pronostico indicato per Rennes-Marsiglia è quindi il segno 1, con la vittoria dei padroni di casa al termine dei novanta minuti.