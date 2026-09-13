Como-Parma, per le quote l'1 non è in discussione

Morale alle stelle per il Como che, oltre a far bene in campionato ha addirittura fatto benissimo in Champions League dove ha esordito battendo nettamente il Lipsia per 4-1. Si diceva del campionato, un torneo che i lariani hanno iniziato pareggiando a Udine (1- 1) ma cambiando decisamente marcia dall’impegno successivo con la vittoria per 2-1 al Maradona contro il Napoli seguita dal 4-1 a Marassi contro il Genoa. Il tutto condito da 7 reti realizzate e 3 subìte.