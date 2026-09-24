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Pronostico Svezia-Romania, ecco l'esito che si lascia preferire

Gyokeres e Isak guidano l'attacco scandinavo contro la nazionale di Gheorghe Hagi
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Amedeo Paioli
Amedeo Paioli

2 min

Pubblicato il 24.09.2026, 07:58

Svezia-RomaniaNations Leaguequote

Nel gruppo 4 della League B di Nations League, oltre a Polonia e Bosnia, sono inserite anche Svezia e Romania che si affronteranno domani sera andando a caccia dei primi 3 punti in questa nuova edizione della competizione.

Comparazione quote: Svezia-Romania segno 1

La Svezia è reduce dall’esperienza al Mondiale americano dove ha superato la fase a gironi facendosi ripescare come una delle migliori terze (aveva chiuso dietro Olanda e Giappone) ma concludendo subito dopo la sua avventura perdendo per 3-0 la prima gara a eliminazione diretta contro la Francia. Da allora l’undici scandinavo non ha più avuto modo di giocare alcuna partita e quindi il match di domani (ore 20.45) rappresenta anche un valido test per capire le reali potenzialità della nazionale gialloblù. La Romania, invece, al Mondiale non è andata perché fermata, nella semifinale playoff di qualificazione, dalla Turchia che ha vinto in quella occasione per 1-0. La formazione guidata da Gheorghe Hagi ha poi disputato tre gare amichevoli perdendo contro la Slovacchia prima (0-2), pareggiando contro la Georgia poi (1-1) e vincendo contro il Galles all’ultima uscita (2-1). Per le quote è la Svezia a partire favorita e questa è una eventualità che ci potrebbe senz’altro stare. Il segno 1 è proposto a 1.48 da Eplay24, AdmiralBet e Snai, a 1.46 da Betsson.

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