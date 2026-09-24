© EPA

Ungheria-Ucraina, la missione è ripartire dopo un fallimento: il pronostico

Niente Mondiale per queste due nazionali, l'una di fronte all'altra domani a Budapest per l'esordio in Nations League
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Amedeo Paioli
Amedeo Paioli

2 min

Pubblicato il 24.09.2026, 08:08

Ungheria-UcrainaquoteNations League

Restando in ambito League B ma passando al gruppo 2, domani è in programma anche la sfida Ungheria-Ucraina che faranno il loro debutto nella nuova edizione della Nations League.

Comparazione quote: Ungheria-Ucraina Goal

Se si prende in considerazione il Mondiale qui c’è davvero “poca trippa per gatti”. L’Ungheria ha fallito completamente la qualificazione alla kermesse americana (ha chiuso le qualificazioni dietro Portogallo e Irlanda precedendo solo l’Armenia) mentre l’Ucraina è andata fuori nella semifinale playoff di qualificazione perdendo 1-3 contro la Svezia. Questo è però il passato ma adesso si ricomincia e, probabilmente, entrambe le nazionali avranno voglia di riscattare gli ultimi, deludenti, risultati. La formazione magiara viene da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 amichevoli disputate mentre l’Ucraina ha vinto due delle tre gare senza posta in palio giocate a cui si aggiunge il ko contro la Danimarca all’ultima uscita. Bene o male entrambe le nazionali almeno una rete riescono quasi sempre a realizzarla e quindi, per chi non se la sente di dare fiducia al segno 1 suggerito dalle quote, c’è il Goal come possibile esito alternativo. Almeno una rete per parte a Budapest si gioca a 1.82 su Eplay24, 1.80 su Bet365, 1.75 su Planetwin.

Tutte le news
Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS