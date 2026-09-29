Pronostico Scozia-Svizzera, Ferguson contro Ndoye
Non sono bastati diciassette tiri totali di cui cinque nello specchio della porta per sfondare il bunker sloveno. La prima Scozia di Sébastien Pocognoli ha pareggiato 0-0 a Lubiana contro la Slovenia, mancando l’appuntamento con il gol per la terza partita consecutiva. La prestazione come detto c’è stata, stasera contro la Svizzera servirà anche la concretezza che non è mancata agli elvetici: secco 3-0 alla Macedonia del Nord con doppietta e assist per uno scatenato Amdouni.
Comparazione quote: Scozia-Svizzera Goal
McGinn e compagni puntano sul calore del pubblico di Hampden Park per fermare la corsa degli svizzeri, imbattuti nei 90 regolamentari da dieci gare consecutive. Un successo permetterebbe agli uomini di Murat Yakin di consolidare il primo posto nella classifica del gruppo 1 di Nations League (Lega B). Va detto però che gli elvetici non collezionano due vittorie consecutive in questo torneo dall’edizione 2022/23: all’epoca furono addirittura tre. Secondo i bookmaker è la nazionale ospite a partire favorita: quota 1.90 per il segno 2, mentre sul fronte Goal/No Goal c’è equilibrio pressochè assoluto. La Scozia viene da cinque No Goal di fila ma i tempi sembrano maturi per un’inversione di tendenza. Almeno una rete per parte a Glasgow si gioca a 1.95 su Eplay24, a 1.90 su BetFlag e Planetwin.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS