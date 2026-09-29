Pronostico Slovenia-Macedonia del Nord, le statistiche suggeriscono...

L’altra sfida del gruppo 1 della Lega B vede di fronte, a Lubiana, Slovenia e Macedonia del Nor d. Contro la Scozia per gli sloveni di buono c’è stato solo il risultato, uno 0-0 utile a muovere la classifica. Adesso però serve vincere perchè tre delle ultime quattro partite di Nations League la Slovenia le giocherà in trasferta. Ecco quote e pronostico di Slovenia-Macedonia del Nord : fischio d'inizio martedì 29 settembre alle 20.45.

Comparazione quote: Slovenia-Macedonia del Nord Under 2,5

Le due nazionali che si sfidano stasera a Lubiana stanno facendo una speciale gara a chi fa peggio: una sola vittoria nelle ultime undici partite disputate e tanta fatica a depositare palloni nella rete altrui. Se i bookie si aspettano una partita con massimo due reti, il motivo è proprio questo. L'Under 2,5 è offerto a 1.60 da Eplay24, Netwin e Sisal. Per l'Over 2,5 l'offerta sale a 2.20.

C’è da aggiungere che la Macedonia è rimasta a secco di reti ben sei volte negli ultimi sette incontri e l’unico gol segnato è arrivato in occasione della sfida persa per 7 a 1 contro il Galles (novembre del 2025) valida per le qualificazioni agli ultimi Mondiali. Per la Slovenia ora o mai più, verrebbe da dire. E il segno 1 in effetti ci potrebbe anche scappare: la quota è di 1.64 su Eplay24, 1.62 su BetFlag, 1.60 su Snai.