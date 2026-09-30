Pronostico Grecia-Olanda, gli ellenici sognano un clamoroso tris
Dopo le prime due giornate al comando della classifica del gruppo 2 della League A di Nations League c’è la Grecia di Ivan Jovanovic.
Comparazione quote: Grecia-Olanda Goal
La nazionale ellenica dopo aver battuto all’esordio la Serbia per 2-1 è riuscita a ripetersi anche contro la Germania: 1-0 il punteggio, a dir poco inatteso alla vigilia, al triplice fischio dell’arbitro. Domani sera al “Toumba Stadium” di Thessaloniki la Grecia affronta l’Olanda. Gli “Oranje” nelle precedenti due partite disputate hanno prima pareggiato per “1-1” contro la Germania e poi hanno battuto la Serbia per “2-1” (decisiva la doppietta realizzata da Mexx Meerdink). La sfida tra le due nazionali si preannuncia molto equilibrata, l’Olanda parte favorita a 2.20 ma la Grecia proverà in tutti i modi a difendere la 1ª posizione. La possibilità che entrambe le nazionali vadano a segno nel corso dei 90 minuti di gioco è proposta a 1.63 da Eplay24, a 1.57 da BetFlag e Planetwin.
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