Pronostico Israele-Kosovo, parola d'ordine: tensione
Il programma della 3ª giornata del gruppo 3 della League B di Nations League prevede il confronto tra Israele e Kosovo. Israele nei due turni precedenti ha prima perso per 3-1 in Austria e poi ha rimediato un’altra sconfitta sul neutro di Debrecen, contro l’Irlanda (3-0). Decisamente meglio il Kosovo che prima di perdere per 3-1 in Austria aveva esordito battendo l’Irlanda in casa per 1-0.
Comparazione quote: Israele-Kosovo Under 2,5
Le quote pendono dalla parte del Kosovo, il “2” è in lavagna a 2.25 mentre l’1 moltiplica la posta per 3.10. Under o Over 2,5? Il doppio precedente tra le due nazionali andato in scena nel 2023 è sempre terminato con un massimo di due reti al 90’. In questo incontro l’Under 2,5 regala un moltiplicatore pari a 1.80 su Eplay24 e Eurobet, a 1.79 su Betsson. Alla stessa quota si può provare anche la “combo” X2+Under 3,5.
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