Croazia-Spagna, Goal o No Goal? Quote e pronostico

Comparazione quote: Croazia-Spagna No Goal

Gli iberici, infatti, guidano il gruppo 3 a punteggio pieno avendo battuto Inghilterra (3-2) e Repubblica Ceca (3-1) con in mezzo la sfida di andata con la Croazia archiviata con un perentorio 4-1. La Croazia aveva illuso i suoi tifosi andando a vincere, all’esordio, in Repubblica Ceca (2-1) ma poi sono arrivati i due pesantissimi ko contro le prime due della classe che hanno completamente ridimensionato le ambizioni slave. Per stasera non sembra ci possano essere alternative con il segno 2 che si candida autorevolmente all’uscita. La quota non è ovviamente di spessore (anzi tutt’altro) e se proprio si vuole trovare un neo alla nazionale guidata da Luis de la Fuente si può notare il fatto che in queste prime tre esibizioni in Nations League ha sempre incassato almeno una rete. Chi ritiene che questa è una situazione che potrà ripetersi può prendere in considerazione il Goal, chi ritiene al contrario che sarebbe ora di cambiare può guardare al No Goal in lavagna a 1.98 su Eplay24, a 1.95 su BetFlag e GoldBet.