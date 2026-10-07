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Pronostico Botafogo-Vasco, ecco un esito dalla quota interessante

Sfida tra due squadre che fanno registrare un rendimento recente ben diverso
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Amedeo Paioli
Amedeo Paioli

2 min

Pubblicato il 07.10.2026, 08:08

Botafogo-Vascoquotepronostico

Uno, il Botafogo, è impegnato a conquistare un posto nella fase a gironi della Copa Sudamericana mentre l’altro, il Gremio, ha solo un paio di lunghezze di vantaggio sulla quart’ultima e ha come obiettivo la salvezza. Dopo 28 giornate questa è la situazione prima della sfida di stanotte tra due squadre che fanno registrare un rendimento recente differente.

Comparazione quote: segno 2 Botafogo-Vasco

Il Botafogo è più avanti in classifica (ha 4 punti in più) ma nelle ultime 10 esibizioni, tra campionato e Copa Sudamericana, ha vinto soltanto due partite. La prima non gli è servita ad andare avanti nella competizione continentale (1-0 al Cienciano nel match di ritorno dopo un tennistico 1-6 subìto in quello di andata) e la seconda, un paio di turni fa, è arrivata (3-2) contro il Gremio che lotta per non retrocedere. Il Vasco, al contrario, nelle ultime 10 gare ha perso soltanto due volte (sempre in trasferta contro Palmeiras e Fluminense) con l’aggiunta di ben sei vittorie e un pareggio. Uno score in grado di regalargli la qualificazione alla semifinale di Copa Sudamericana e Copa Betano do Brasil. L’esito della sfida è dunque assai incerto anche se le quote strizzano l’occhio al segno 2 a cui è stato anche associato un premio molto interessante: quota 2.30 su Eplay24, 2.25 su Betflag, Planetwin e Sisal.

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