Pronostico Inter-Parma, gioco aperto (anche) sui legni colpiti

Missione "primato solitario". L'Inter battendo il Parma si porterebbe a più 3 su Roma e Lazio , che scenderanno in campo domenica. Per Gilardino , che ha ereditato la panchina del Parma dall'esonerato Cuesta , un battesimo di fuoco in casa dei campioni d'Italia. Ecco quote e pronostico di Inter-Parma , in programma sabato 10 ottobre alle ore 18.00.

Comparazione quote: Inter Parma almeno un legno colpito

Ambizioni ben diverse per Inter e Parma, che si leggono rispettivamente scudetto contro salvezza. I ducali prima della sosta hanno centrato la prima vittoria in campionato contro il Genoa di De Rossi (2-1). In trasferta Valeri e compagni hanno perso contro Juventus e Como senza però sfigurare. Da vedere adesso l'impronta del "Gila" sul Parma, chiamato al difficile compito di resistere alla forza d'urto dell'Inter, miglior attacco della Serie A con 15 gol all'attivo. Il copione della sfida sembra chiaro, nerazzurri all'assalto e Parma in trincea. Come pronostico di Inter-Parma si può pensare ad un esito alternativo come "Palo/Traversa", quindi se ci sarà almeno un legno colpito da parte dell'Inter o del Parma. Un'opzione offerta a 1.90 da Eplay24, NetBet e StarYes.