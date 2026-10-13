Pronostico Villarreal-Napoli, ecco il consiglio su cosa giocare

All’esordio in questa nuova edizione della Champions League uno (il Villarreal) ha perso e l’altro (il Napoli)... pure! La formazione spagnola è andata ko a Dortmund contro il Borussia (2-3) mentre i partenopei hanno perso in casa (0-1) contro l’Arsenal . Questo secondo match della fase campionato, di conseguenza, diventa già di fondamentale importanza per entrambe le squadre.

Comparazione quote: Villarreal-Napoli Goal

Chi vince risale in classifica mentre chi perde resta fermo al palo con zero punti all’attivo e la risalita comincia a farsi molto più impegnativa. questo match, però, Villarreal e Napoli arrivano con umpri opposti. Il Sottomarino Giallo, infatti, alla ripresa de LaLiga dopo la sosta per le nazionali, è andato ko al Bernabeu (0-1) contro il Real Madrid. Gli azzurri, al contrario, hanno ripreso il campionato battendo al Maradona il Frosinone per 3-0. Il Villarreal, dall’inizio della stagione, tra Champions e campionato, ha disputato 9 partite e soltanto in due di esse (entrambe in trasferta) non è andato a segno. Il Napoli ha giocato un paio di incontri in meno e soltanto contro i “Gunners” non è riuscito a bucare la rete avversaria. Con queste premesse, e vista l’importanza della posta in palio, il Goal (in lavagna intorno all’1.50) sembra l’esito più adatto alla sfida: quota 1.51 su Eplay24, 1.50 su Bwin, 1.48 su Eurobet.